Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün AZAL-ın Bakı-Qroznı reysini yerinə yetirən "Embraer 190" tipli sərnişin təyyarəsi Aktauda qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az bildirir ki, təyyarə göyərtəsində qəzadan bir neçə dəqiqə öncə qeydə alındığı iddia olunan görüntülər sosial mediada yayılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.