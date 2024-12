Mehriban Əliyeva təyyarə təyyarə qəzası ilə bağlı başsağlığı veridi

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Aktau yaxınlığında AZAL-a məxsus təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanlarla bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mehriban Əliyeva bununla bağlı rəsmi sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Paylaşımda deyilir:

"Aktau yaxınlığında təyyarə qəzası nəticəsində insanların faciəli şəkildə həlak olması xəbəri məni dərindən sarsıtdı. Həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir, onlara güc və səbir diləyirəm. Yaralananların tezliklə şəfa tapmasını arzulayıram. Uca Allah xalqımızı bütün bəlalardan və bədbəxtliklərdən qorusun!".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.