AZAL sərnişinlərin adlarını açıqladı

AZAL J2-8243 nömrəli Bakı-Qroznı reysində olan sərnişinlərin siyahısını açıqlayıb.

Metbuat.az siyahını təqdim edir:

1. Ağayev Ramin

2. Əhmədov Rəşad

3. Əlimirzəyeva Xədicə

4. Əlimirzoyev Əli

5. Əliyev Zamin İdris

6. Anqbazova Maleyka

7. Arsbayeva Ceyran

8. Arsbayeva Madina

9. Asanov Rinat

10. Atsayeva Zaira

11. Babayev Anar

12. Bayramova Leyla

13. Bayramzadə Ayhan

14. Bislieva Cəmilə

15. Devrişov Samir

16. Devrişov Tofik

17. Cünüşaliyev Erlan

18. Ediev Uvais

19. Eqanov Məhəmmədəli

20. Evstiqneeva Kristin

21. Filiyev Ramazan

22. Qədirov Heydər

23. Qistarov İbrahim

24. Qistarov Rəşid

25. Qoqamova Möminat

26. Qurbaxov Həmzət

27. İandarov Arbi

28. İbrahimov Ramin

29. İgidova Nərminə

30. İsmayılov İsmayıl

31. İsmayılov Həbib

32. Cəfərov Toğrul

33. Cəlilov Nizami

34. Carayev Arif

35. Carayev Hacibrahim

36. Carayev Mahir

37. Ceerov Xızrı

38. Ceerova Salihət

39. Cüməqulov Bauyrcan

40. Cütayeva Salima

41. Xalayeva Hafisət

42. Kostiyev İbrahimxan

43. Maxsudova Qalina

44. Məmedov Zaur

45. Mehdiev Yadigar

46. Mustafayev Faiq

47. Omarova Leyla

48. Osmonov Tilek

49. Papaxov Mahəmməd

50. Rəximov Subxonkul

51. Sadıqov Qoşqar

52. Səidullayev Zinatul

53. Şabanova Vafa

54. Şaimərdanova Qauk

55. Siracov Nurullah

56. Siracova Müslimat

57. Tuleşsinov Sandibek

58. Tutunçiyev Mahmud

59. Ubaev Arbi

60. Yeznayeva Rana

61. Cəməlullail Medin

62. Cumaqat Eldar.

Qeyd edək ki, “Azərbaycan Hava Yolları”nın Bakı-Qroznı reysini yerinə yetirən “Embraer 190” təyyarəsi bu gün səhər Aktau yaxınlığında qəzaya uğrayıb.

Baş vermiş hadisəni yerində araşdırmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri, fövqəladə hallar naziri, baş prokurorun müavini, səhiyyə nazirinin müavini, Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinin direktorunun müavini, AZAL-ın vitse-prezidenti və digər aidiyyəti dövlət orqanlarının nümayəndələri Qazaxıstanın Aktau şəhərinə yola düşüblər.

