Rusiyada prezident seçkilərində seçicilərin aktivliyi açıqlandı

Rusiyada keçirilən növbəti prezident seçkilərində seçicilərin 60 faizi səs verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyası məlumat yayıb.

Seçkilərin üçüncü günü Moskva vaxtı ilə saat 09:28-ə olan məlumata görə, seçicilərin 60 faizi səs verib.

Rusiyada prezident seçkiləri çərçivəsində 41 ölkədəki 54 seçki məntəqəsində 62 min 791 nəfər səs verib. Qeyd edək ki, xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərdə yaradılmış seçki məntəqələrinin yalnız 16-da səsvermə üç gün davam edib. Digər məntəqələrdə səsvermə yalnız martın 17-də baş tutacaq.

Xatırladaq ki, Rusiyada prezident seçkilərində dörd namizəd iştirak edir. Səsvermənin ilkin nəticələri martın 18-də elan olunacaq. Yeni seçiləcək prezidentin inaqurasiyası mayın 7-nə təyin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.