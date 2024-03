Rusiyada keçirilən prezident seçkilərində hazırkı prezident Vladimir Putin liderdir.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federasiyası Mərkəzi Seçki Komissiyası məlumat yayıb. Məlumata görə, seçki bülletenlərinin 99,1 %-i hesablanıb.

Son hesablamadan sonra Vladimir Putin (namizədliyi özü tərəfindənə irəli sürülüb) 87,33 %, Nikolay Xaritonov (Rusiya Kommunist Partiyası) 4,31%, Vladislav Davankov ("Yeni İnsanlar") 3,79%, Leonid Slutski (RLDP) - 3,19 % səs toplayıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.