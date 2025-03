Türkiyə Bələdiyyələr Birliyinin və İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Əkrəm İmamoğlunun həbsinə reaksiyalar davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, istanbullular küçələrə axışaraq etiraz aksiyası keçiriblər. Hadisələr fonunda AFP-nin müxbiri Yasin Akgül, İBB Fotomüxbiri Kurtuluş Arı, müxbir Hayri Tunç, müxbir Zeynep Kuray, Bakırköy bələdiyyəsinin foto müxbiri Gökhan Kam "toplantı və nümayişlər haqqında qanunu pozmaq" ittihamı ilə həbs edilib.

