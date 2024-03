Balakən rayon Katex 1 nömrəli məktəbinin VI sinif şagirdi Qarayev Uğur Vasif oğlu vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə məktəbdən məlumat paylaşılıb.

Məlumata görə, şagird onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.

