Bakıda yaşayan Xədicə Rəhimova xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 14 yaşında bu xəstəlik səbəbindən bir ayağını itirib. Buna baxmayaraq Xədicə Rəhimova həyatla mübarizəsini dayandırmayıb.

Onunla bağlı "İctimai TV"nin hazırladığı süjeti təqdim edirik:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

