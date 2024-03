Bəzən işdən çıxarılan şəxsi heç bir halda başqa yerdə işə götürmürlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin "Ç" bəndi ilə işdən azad edilməsidir. Bəs "70 Ç" nədir? Hansı hallarda bu maddə ilə işdən çıxarıla bilərsiniz?

Mövzu ilə bağlı "ATV Xəbər"in hazırladığı süjeti təqdim edirik:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

