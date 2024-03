Azərbaycanda 20 min nəfərdən artıq məhkum var.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin sədri, millət vəkili Zahid Oruc deyib. O bildirib ki, Azərbaycan əhalinin 100 min nəfərinə düşən məhbus sayına görə dünyada 56-cı yerdədir:

"Dünyada cinayət törətmiş şəxslərin sayına görə Amerika Birləşmiş Ştatları birinci yerdədir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda kriminogen durum nəzarətdədir".

