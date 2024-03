Rusiyada prezident seçkilərində qalib gələn Vladimir Putinin ilk xarici səfəri Çinə olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “Reuters” agentliyi yayıb.

Bildirilir ki, səfərin mayın ikinci yarısında, Putinin andiçmə mərasimindən sonra baş tutacağı gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.