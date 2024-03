Qafqaz ölkələrinin NATO ilə təmasları onların suveren hüququdur, Rusiya müşahidə edir, lakin diqqəti ikitərəfli münasibətlərə yönəldir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dmitri Peskov NATO-nun rəhbəri Stoltenberqin Cənubi Qafqaz turu haqqında danışarkən deyib.

O bildirib ki, alyansın təsirini genişləndirmək cəhdləri çətin ki, sabitlik əlavə etsin.

Qeyd edək ki, NATO Baş kativi Yens Stoltenberq Bakı və Tiflisdən sonra hazırda İrəvanda səfərdədir.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

