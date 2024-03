Azərbaycanda “TikTok”a qeydiyyat şəxsiyyət vəsiqəsi ilə olacaq.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, milli dəyərlərimizə zidd olan videolar, canlı yayımlar bloklanacaq.

Həmçinin, özünü normal apara bilməyən yayımçılar nəzarətə götürüləcəklər.

Bundan başqa, hesaba oturan jetonları rəsmi qaydada, vergi ödəməklə birbaşa banklardan çıxarmaq olacaq.

