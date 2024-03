Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəliyinə yeni əməkdaş təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tükəzban Quliyeva Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəliyində yeni vəzifəyə təyinat alıb.



Qeyd edək ki, Tükəzban Quliyeva əvvəllər Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetində və Elm və Təhsil Nazirliyində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.