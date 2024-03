İctimai TV-nin “Gündəlik” serialındakı səhnə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, serialda restoranlarda və ya digər xidmət sahələrində qeyd edilən “Şəhid ailələri üçün pulsuzdur” elanlarının yerləşdirilməsi məsələsinə toxunulub.

Ssenariyə əsasən, kafedə bu qeydlə qarşılaşan aktyor müdirə etirazını bildirib.

