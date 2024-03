Pensiya, maaş və müavinətlər yenidən artırıla bilər

Cari ilin yanvar ayında ölkədə əmək pensiyaları artırılsa da, maaş və əlilliklə bağlı müavinətlər olduğu kimi qaldı. İstər minimum əməkhaqqı, istərsə də xəstəliklə əlaqədar müavinət alanlar artım olacağını gözləyirlər.

Metbuat.az Globalinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, iqtisadçı Natiq Cəfərli müavinət və pensiyaların artırılmasının büdcədə iki cür nəzərdə tutulduğunu qeyd edib.

N.Cəfərli cari ilin ortaları müavinətlərin artırılmasının mümkün olduğunu deyib:

“May-iyun aylarında büdcəyə yenidən baxılması gözlənilir. Bu zaman minimum əməkhaqqı və müavinətlərin artırılması məsələsinə də təkrar baxıla bilər. Çünki büdcədə vəsait olmadan hər hansı qərarla bu məbləği artırmaq mümkün deyil. Düzdür, Prezident fərmanı ilə ola bilər, amma yenə də belə qərar büdcədəki müvafiq maddələrə istinadən verilir. Ona görə də, düşünürəm ki, əvvəlcə büdcəyə əlavələr və dəyişikliklərin olunacağına baxmaq lazımdır”.

Natiq Cəfərli may-iyun aylarında maaş və müavinətlərin artırılma şansı və ya imkanının ola biləcəyini qeyd edib.

