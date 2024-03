Günəş energisi istehlakındakı kəskin artım elektrik enerjisinin qiymətlərinə təsir edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ilin ilk iki ayında ölkədə günəş enerjisinin istehsalı 6 dəfə artıb.

Daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in hazırladığı süjetdə:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

