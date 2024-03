Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəfə yeni müşavir təyin edilib.

Metbuat.az-a SOCAR-dan bildirilib ki, bu vəzifəyə “Azneft” İstehsalat Birliyinin keçmiş baş direktoru Şahmar Hüseynov təyin edilib.

Xatırladaq ki, bu gün Əli Qurban oğlu Qurbanov “Azneft” İB-nin yeni baş direktoru təyin edilib. O, bundan əvvəl “Umid-Babək Əməliyyat Şirkəti”nin Azərbaycandakı filialının direktoru vəzifəsində çalışıb.

