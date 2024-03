Ağrıkəsici olan ən yaxşı 5 qida

Bəzi bitkilər və meyvələr min illərdir təbii ağrıkəsici kimi istifadə olunur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən təbii ağrıkəsici olan meyvə və bitkiləri təqdim edir:

Zəncəfil - 2 min ildir həzm sistemini sakitləşdirdiyi bilinən zəncəfil eyni zamanda təsirli ağrı kəsicidir. Zəncəfil, oynaqların ağrıları və menstrual kramplar da daxil olmaqla, artrit ağrıları ilə mübarizə aparan təbii bitkidir.

Albalı - albalıdakı antosiyanin adlanan yüksək miqdarda antioksidantlar albalıların ağrı ilə mübarizə gücünün açarıdır. Araşdırmalar göstərib ki, albalı şirəsi idman edən kişilərdə əzələ zədələnməsi əlamətlərini azaldır.



Nanə - nanə yağı qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun əlaməti olan ağrılı krampları, qazı və şişkinliyi aradan qaldırır.

Qoz - tərkibindəki yüksək miqdarda "omeqa-3" yağ turşuları ilə beyin və ürək sağlamlığı ilə yanaşı ağrılara da faydalıdır. Müntəzəm olaraq qoz istehlakı əzələ və oynaq ağrılarına qarşı təsirlidir.

Sarımsaq - Diş və baş ağrılarına yaxşı təsir edən sarımsaq təbii antibiotik kimi tanınır. Gündə 2-3 diş sarımsaq ümumiyyətlə əzələ və sümük ağrılarını azaldır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.