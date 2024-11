Ağ çörək yeməyin bu zərərləri varmış

Hər süfrədə olan əsas məıhsullardan biri olan çörək, yüksək karbohidratlı qidalar arasındadır.

Sağlam həyat tərzinə əhəmiyyət verən bir çox insan çörək istehlakını dayandırır.

Bəs, ən mübahisəli qidalardan biri olan çörəyi hər gün yediyiniz zaman orqanizminizdə nə baş verir?

Çörək ölkəmizdə ən çox istehlak edilən qidalardan biridir.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən xəbər verir ki, dietoloqlar ümumiyyətlə buğda çörəyini nəzarətli şəkildə istehlak etməyin karbohidrat ehtiyaclarınızı qarşılayacağını və sağlam olduğunu söyləyirlər.

Ancaq ağ çörəyi istehlak edirsinizsə, sağlamlığınız üçün ciddi risklər olduğunu unutmamalısınız.

Ağ çörəyin saxlama müddəti digər çörək növlərinə nisbətən daha uzundur. Bu qida müntəzəm istehlak edildikdə bədən sağlamlığına mənfi təsir göstərir.

Hər gün ağ çörək yemək zərərlidir.

Ağ çörəkdə protein, lif, vitaminlər, minerallar və sağlam yağlar kimi qida maddələri azdır.

Nisbətən yüksək kalorilidir və yeməkdən dərhal sonra qan şəkərinin səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olur.

Tədqiqatlar göstərir ki, müntəzəm olaraq ağ çörək yemək 2-ci tip diabet, piylənmə və ürək xəstəliyi kimi sağlamlıq problemlərinin inkişaf riskini artıra bilər.

Buğda üç komponentdən ibarətdir: kəpək, rüşeym və endosperm.

Ağ çörək hazırlamaq üçün istehsalçılar taxıldan kəpək və mikrob çıxarır, yalnız endospermi qalır.

Bu proses həmçinin lif, vitamin və mineralları çıxarır.

Lif qan şəkərinin səviyyəsini tarazlayan və yeməkdən sonra toxluq hissi yaradan qidadır.

Liflə zəngin pəhriz ürək xəstəliyi riskinin azalması və bağırsaq sağlamlığının yaxşılaşması ilə əlaqələndirilir.

Lif həmçinin bağırsağın nizamlılığını dəstəkləyir və qəbizliyin qarşısını alır.

Müntəzəm olaraq ağ çörək yemək çəkini artırır. Bir dilim ağ çörəyin tərkibində 73 kalori var.

