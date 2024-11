Nanəli limonlu çay içməyin inanılmaz faydaları

Türkiyədə xalq təbabətinin ən yayılmış məlhəmi sayılan nanə və limon içkisinin nəyə faydalı olduğu xüsusilə qış aylarında xəstəliklərdən qorunmaq istəyənlərin ən çox verdiyi suallardandır.

Nanə və limon təbii şəfa mənbəyidir və həm ləzzətli içki, həm də bir çox sağlamlıq problemi üçün effektiv müalicə üsuludur.

Nanə-limon hansı xəstəliklərə faydalıdır?

Nanə və limonun hansı xəstəliklərə faydalı olduğu sualına cavab olaraq bir çox fərqli amilləri sadalamaq olar.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən həmin faydaları təqdim edir:

Bunlardan birincisi soyuqdəymə və qripdir. Nanə limonu immunitet sistemini gücləndirici təsiri ilə soyuqdəymə, qrip kimi xəstəliklərin müalicəsində üstünlük verilən bitki çayıdır.

Bundan əlavə, tərkibindəki C vitamini sayəsində xəstəliklərin müddətini qısaldır və simptomları aradan qaldırır.

Nanə limonunun faydalı olduğu məsələlərdən biri də həzm problemləridir.

Həzm sisteminin müntəzəm işləməsinə kömək edir və qəbizlik və ya şişkinlik kimi narahatlığın qarşısını alır.

Nanə və limondan baş ağrısı və miqren kimi problemlərə qarşı təbii ağrı kəsici kimi də istifadə etmək olar.

Bu vəziyyətdə şiddətli baş ağrınız zamanı nanə limonunu müntəzəm olaraq istehlak edə bilərsiniz.

Nəhayət, xroniki stress və yorğunluqdan əziyyət çəkirsinizsə, nanə və limon istehlak edə bilərsiniz.

Bu təsirli bitki çayı rahatlaşdırıcı təsiri ilə stress və yorğunluğu azaldaraq enerji səviyyələrini artırır. Odur ki, gününüzü yorğun keçirirsinizsə, nanə və limon içərək dincələ bilərsiniz.

Nanə-limon nə üçün faydalıdır?

İlk olaraq ağız və boğaz sağlamlığıdır.

Nanə limonu ağız və boğaz infeksiyalarının qarşısını almaqla yanaşı, ağız qoxusunu da aradan qaldırır.

Dəri sağlamlığı üçün də yaxşı olduğu bilinən nanə limonu dəridəki iltihabı, sızanaqları və sızanaqları azaltmağa kömək edir.

O, həmçinin dərini təmizləyir və yeniləyir.

Nanə bronxları açaraq nəfəs almağı asanlaşdırarkən, limon antioksidan xüsusiyyəti ilə tənəffüs yolu infeksiyalarını aradan qaldırır.

Bütün bunlara əlavə olaraq nanə və limon çəki idarə etmək üçün tez-tez seçilən çaylar arasındadır.

Bu çay maddələr mübadiləsini sürətləndirir və çəkilərinə baxan insanlar üçün ideal seçim ola bilər.

Həmçinin bu bitki içki iştahı idarə edərək sağlam qidalanma vərdişləri qazanmağa kömək edir.

Nanə-limonunun hazırlanma qaydası:

Qaynayan suya yarım limon suyu və 10-15 ədəd nanə yarpağı əlavə edin.

Dəmləmə müddəti 3-5 dəqiqə arasında olmalıdır, Çayın ətri gələn kimi hazırdır, deməkdir.

İstəyə görə çayınıza dad vermək üçün 1/4 stəkan bal əlavə edə bilərsiniz. Bal, nanə və limonla mükəmməl uyğunlaşaraq içkinizi şirinləşdirəcək.

Quru nanə ilə necə hazırlamaq olar?

1,5 stəkan qaynar suya 1 çay qaşığı quru nanə, və incə dilimlənmiş yarım limon əlavə edin. Yavaşca qarışdırın və 2-3 dəqiqə dəmlənməsinə icazə verin.

Dəmləndikdən sonar isti və soyuq halda içə bilərsiniz. Quru nanə ilə hazırlanmış nanə-limon çayına da bal qata bilərsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.