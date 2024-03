Rusiyada “Crocus City Hall” konsert salonunda törədilən terror aktı ilə bağlı Tacikistanda 9 nəfər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı məlumat rus Teleqram kanallarında paylaşılıb. Məlumata görə, şübhəlilər terrorçulardan ikisinin yaşadığı Vəhdət şəhərində saxlanılıb. Onlar terrora görə məsuliyyəti üzərinə götürən İŞİD-in “Vilayəti-Xorasan” qolu ilə əlaqədə şübhəli bilinirlər.

Qeyd edək ki, “Crocus City Hall” konsert zalında martın 22-də terror aktı törədilib.

