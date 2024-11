Faciəvi şəkildə ölən qadın müəllim imiş - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, noyabrın 9-da Gəncədə ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən bildirir ki, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində həlak olan sərnişin 1967-ci il təvəllüdlü Kəbirə Əliyeva müəllim imiş.

O, Şəmkir rayon İ.Əliyev adına Füzuli qəsəbə tam orta məktəbində çalışırmış.

Qeyd edək ki, hadisə Gəncə-Şəmkir yolunda qeydə alınıb. “Mercedes” və “Opel” markalı maşınların toqquşması nəticəsində sürücülər 2001-ci il təvəllüdlü S.İsgəndərov və 1962-ci il təvəllüdlü F.Əliyev xəsarət alıb. F.Əliyevin avtomobilində sərnişin olan K.Əliyeva isə xəstəxanaya çatdırılsa da, vəfat edib.

Kəbirə Əliyevanın fotosunu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.