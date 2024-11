"Ölkəmiz kolonializmdən əziyyət çəkir" - Yeni Kaledoniya təmsilçisi

"Bizim ölkəmiz kolonializmdən əziyyət çəkir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu COP29-da iştirak edən Yeni kaledoniyalı Frederik Veti deyib.

O bildirib ki, bu da ölkəsində iqlim dəyişməsinə təsir göstərir.

“Bizim ölkəmiz yaşıllıqlarla əhatələnib. Lakin ölkəmizdə üç zavod tikilib ki, bu da ətraf mühitə mənfi təsir edir.

Bakıdan tədbirə dəvət almışam. Biz burda stendlərlə tanış oluruq. Düşünürəm ki, ölkəmiz Azərbaycanla yaşıl dünya naminə əməkdaşlıq edə bilər”, - deyə o qeyd edib.

Qeyd edək ki, noyabrın 11-də BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının (COP29) Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasının açılışı olub. Dünən isə Bakıda BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasının (COP29) Liderlər Sammitinin açılış mərasimi keçirilib.

Noyabrın 22-dək Bakı Stadionunda keçiriləcək COP29 Azərbaycanın bu günədək təşkil etdiyi ən nəhəng tədbirdir və regionda ilk dəfə Azərbaycanda baş tutur.

COP29 çərçivəsində ən yüksək səviyyəli tədbir – Dünya Liderlərinin İqlim Fəaliyyəti Sammiti noyabrın 12-13-də təşkil olunacaq.

COP29-dan əsas gözlənti iqlim maliyyəsi ilə bağlı ədalətli və ambisiyalı Yeni Kollektiv Kəmiyyət Hədəfinin (NCQG) razılaşdırılmasından ibarətdir.

COP29 Sədrliyi tərəfindən iqlim fəaliyyəti ilə dayanıqlı inkişaf məqsədləri arasında əlaqəni ehtiva edən, yaşıl enerji dəhlizləri, yaşıl enerji saxlancları, iqlim dayanıqlılığı üçün harmoniya, təmiz hidrogen, orqanik tullantılarda metanın azaldılması, yaşıl rəqəmsal fəaliyyət və digər mövzuları əhatə edən 14 təşəbbüs irəli sürülüb.

İqlim maliyyəsinin yaradılması fəaliyyət üçün şərait yaradan əsas prioritet olmaqla yanaşı, hamını bir araya gətirməklə 1,5°C öhdəliyinin yerinə yetirilməsinə töhfə verəcək.

