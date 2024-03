Göyçayda üç avtomobilin iştirakı ilə nəticələnən zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə bu gün axşam saat 19:30 radələrində Göyçay - Bərgüşad avtomobil yolunun Cəyirli kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Qəza nəticəsində sərnişinlər yüngül dərəcəli xəsarətlər alıblar. Avtomobillərə isə ziyan dəyib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Davud Tarverdiyev

