Türkiyədə növbədənkənar prezident seçkiləri olmayacaq.



Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidentinin baş müşaviri Mehmet Uçum deyib. O bildirib ki, erkən seçkilərlə bağlı çağırışlar əsassızdır:

“Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səlahiyyət müddəti 2028-ci ilə qədər davam edəcək. O, Türkiyənin yeni mərhələlərə başlamasına liderlik edəcək. Kimsənin şübhəsi olmasın”.

