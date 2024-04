Paytaxt sakini qadın şəkillərini sosial şəbəkələrdə yaymaqla hədələyərək ondan 1000 manat pul tələb edən şəxs barəsində polisə müraciət edib.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Xəzər Rayon Polis İdarəsinin 2-ci Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə hədə-qorxu ilə pul tələb etməkdə şübhəli bilinən İlkin Məmmədov müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

