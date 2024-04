Bakıda yeni “Mall” – City Park Mall istifadəyə verilir.

Metbuat.az Banker.az-a istinadən xəbər verir ki, City Park Mall Ağ şəhər, Babək prospekti və Süleyman Vəzirov küçəsinin kəsişməsində yerləşir.

Qeyd edək ki, aprelin 10-u yeni “Mall”ın soft açılış (bir işin ilk dəfə, lakin əvvəlcə məhdud sayda insan üçün açıldığı bir fürsət) olacaq, bir neçə mağazaların açılışı nəzərdə tutulur.

