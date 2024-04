Azad edilmiş ərazilərdə daimi işlə təmin edilənlərin sayı açıqlandı

Azad edilmiş ərazilərə qayıdan 1500 nəfər daimi işlə təmin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev DOST TV-nin ilk efirinin “Sosial saat” verilişində deyib.

Onun sözlərinə görə, indiyədək təxminən 5000-dən artıq keçmiş məcburi köçkün öz yurduna qayıdıb:

“Geri qayıdan vətəndaşların demək olar yarısı, təxminən 2500-dən çox insan əmək qabiliyyətli şəxslərdir. Onların həmin ərazilərdə öz həyatlarını qurmaları üçün məşğulluqları təmin edilməlidir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.