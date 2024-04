Xəbər verdiyimiz kimi, AFFA-nın yeni vitse-prezidentlərinin adları açıqlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, onların sırasında İctimai Televiziyanın rəhbəri Balakişi Qasımov da yer alıb.

Digər vitse-prezidentlər isə Sərxan Hacıyev, Elşad Nəsirov və Könül Mehtiyeva olub.

