İstanbulun Beşiktaş rayonunda təmir işləri aparılan gecə klubunda yanğın olub.

Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, dadisə yerinə çoxlu sayda polis, yanğınsöndürən və təcili tibbi qruplar gəlib. Son rəqəmlərə görə, yanğın nəticəsində 25 nəfər ölüb, 3 nəfər isə ağır yaralıdır.

Yanğın faktı ilə bağlı 5 nəfər şübhəli şəxs qismində tutulub.

Türkiyənin Daxili işlər naziri Ali Yerlikaya bildirib ki, yanğınla bağlı istintaq başladılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

