Tayvan sahillərində baş verən 7,7 bal gücündə zəlzələdə 700-dən çox insan xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

Son məlumatlara görə, zəlzələ nəticəsində 4 nəfər həyatını itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.