Bu şəxslər də sosial yardım ala biləcək - AÇIQLAMA

"Bəzi ailələrin mülkiyyətində olan avtomobil onların yardım üçün müraciət etməsinə imkan vermir. Hesab edirəm ki, bu tələblə bağlı şərtlərə dəyişiklik edilməlidir. Bəzi ailələrdə avtomobillər kifayət qədər köhnədir. Bu ailələrin sosial yardım almağa ehtiyacı olsa da həmin proqramdan yararlana bilmirlər".



Metbuat.az bildirir ki, bu sözləri ATV-yə açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə, ünvanlı sosial yardım alanların sayındakı azalma bu istiqamətdə şərtlərə yenidən baxılmasını gündəmə gətirir.

Daha ətraflı sujetdə:

