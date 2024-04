Azərbaycanda helikopterlə tibbi yardım xidməti olacaq?

Deputat Qüdrət Həsənov Milli Məclisin iclasında bildirib ki, Azərbaycanda helikopterlə təcili tibbi yardım xidməti təşkil olunmalıdır. Bəs Azərbaycanda bu, mümkündürmü?

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı TƏBİB-dən "Baku TV"yə açıqlama verilib.

Məlumata görə, ölkəmizdə təcili tibbi yardım üçün helikopterlərdən istifadə xidməti mövcuddur, indiyə qədər zərurət yarandığı halda ağır xəstələrin çatdırılması prosesində helikopterlər istifadə edilib. Lakin xəstəxanaların özlərinə məxsus helikopterləri yoxdur.

Ətraflı sujetdə:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az



