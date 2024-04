Londonun ICE birjasında “Brent” markalı neftin iyun fyuçerslərinin qiyməti 23 oktyabr 2023-cü ildən bəri ilk dəfə bir barel üçün 91 dolları ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hərrac nəticələrindən məlum olub.

Bakı vaxtı ilə saat 22:45-ə olan məlumata görə, “Brent” markalı neftin qiyməti 91,09 dollar (+1,73 %) təşkil edib.

