Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanın Çexiya ilə ticarət dövriyyəsi 92,1 milyon dollar təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni ayları ilə müqayisədə 48% azdır.

Bu dövrdə ölkədən Çexiyaya ixrac 83,1 milyon dollar təşkil edib. Azərbaycanın Çexiyadan idxalının dəyəri isə 9 milyon dollar olub.

