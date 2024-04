ABŞ və NATO-nun fəaliyyəti Cənubi Qafqazda sabitlik və təhlükəsizlik üçün ciddi risklər yaradır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) məlumatında qeyd edilib. Bildirilib ki, iyun ayında Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və sabitliyə dair məsləhətləşmələrin yeni raundu keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.