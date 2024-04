Cari ilin aprel ayında Azərbaycanda bütün ulduz təsnifatları üzrə hotellərdə booking.com üzrə orta qiymət daha öncəki ayla müqayisədə bir qədər azalaraq 131.67 manat təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanvarda Azərbaycanda bütün ulduz təsnifatları üzrə hotellərdə booking.com üzrə orta qiymət 87.50, fevralda 102.67, ötən ay isə 134.33, manat təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.