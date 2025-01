2024-cü ildə Moldova Prezidenti Maya Sanduya ən bahalı hədiyyə Qarabağdan olan ustaların əl işi olan xalça olub.

Metbuat.az "Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "IPN” agentliyi yazıb.

Hədiyyəni dövlət başçısına etimadnaməsini təqdimetmə mərasimində Azərbaycanın Moldovadakı səfiri Ülvi Vaqif oğlu Baxşəliyev təqdim edib.

Xalçanın qiyməti 17490 Moldova leyi (təxminən 1600 manat) təşkil edib.

