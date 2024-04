Cari ildə Bakı Metropolitenində büdcədən kənar fondlarda dövlət borcunun auditini həyata keçirməyi planlaşdırırıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Hesablama Palatasının bu keçirdiyi mətbuat konfransında Palatanın sədri Vüqar Gülməmmədov deyib.

Palata sədri deyib ki, cari ildə 45 audit həyata keçirməyi planlaşdırırlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.