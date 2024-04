Bakıda vatsap statusu ailə faciəsinə səbəb oldu - Təfərrüat

Bakının Qaradağ rayonunda ərini baltalayan qadının məhkəmə prosesi başa çatıb.

Metbuat.az-ın Qafqazinfo-ya istinadən məlumatına görə, Bakı Ağır Cinayətlər məhkəməsinin hökmünə əsasən, 1987-ci il təvəllüdlü əri Rəsul Quliyevi baltalayaraq ona ağır xəsarətlər yetirən 29 yaşlı Könül Quliyeva (adlar şərtidir) 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Tərəflərin mübahisəsinə isə qadının telefonuna gələn “darıxmaq şərt deyil” məzmunlu mesaj olub.

Məsələ burasındadır ki, ötən ilin yanvarın 21-də Könül Quliyeva dərsində istifadə etmək üçün telefonu qızına verib. Aşağı sinifdə oxuyan qızı isə vatsapın status bölməsində darıxmaqla bağlı paylaşım edib. Məktəbdə Azərbaycan dili-ədəbiyyat müəllimi çalışan Namiq Zeynalov (ad-soyad şərtidir) isə şagirdin statusuna “darıxmaq şərt deyil” mesajını yazıb.

Könülün əri isə bu mesajın onun arvadına yazıldığını düşünərək həyat yoldaşı ilə mübahisə edib. Bu zaman Rəsul mesajı Könülün qardaşına da göndərib. Həmin mesaja isə “Salam, kimdir?” cavabını yazıb.

Qadının ifadəsinə görə, Könül ərindən zəng edib mesaj yazanın kim olması ilə bağlı maraqlanmağı istəsə də, o, bunu etməyib. Könül ərinin onu ölümlə hədələdiyini, bu səbəbdən qorxduğunu, özünü müdafiə etmək üçün ərinə iki dəfə balta ilə zərbə endirdiyini bildirib.

Rəsul isə məhkəmədə Könüllə heç vaxt barışmayacağını bildirib. O, arvadının ona xəyanət etməsi ilə bağlı düşüncədə qaldığını deyib:

Mənə dedi ki, “aşkım, gəl otur çörək ye”. Oturub çay içəndə başımla balta ilə zərbələr endirdi”.

Darıxmaqla bağlı statusa reaksiya bildirən müəllim də məhkəmədə ifadə edib. O, ifadəsində yanlış anlaşılma olduğunu bildirib:

“Həmin ərəfələrdə şagirdlərin sinfi dəyişmişdi. Uşaqlar elə bilirdilər ki, daha onların müəllimi olmayacam. Bu düşüncələr mövcud olduğu üçün həmin statusa reaksiya bildirib. Nömrələri telefona uşaqların adı və oxuduqları sinfə uyğun qeyd etmişəm. Ondan sonrakı gün isə mesaj gəldi ki, “Salam, kimdir, tanımadım?”. Gələn mesaja baxanda günorta idi. Bu səbəbdən artıq kim olduğumu bildiklərini düşündüyüm üçün cavab yazmadım. Valideyn iclaslarında Könül xanımın üzünü görmüşəm, onunla heç bir münasibətim olmayıb. Mən sadəcə, şagirdin statusuna reaksiya bildirmişəm, o da anasının nömrəsi imiş. Telefonun kim istifadəsində olduğunu bilməmişəm”.

