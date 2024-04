2020-ci ilin oktyabrın 17-də Suqovuşan istiqamətindəki döyüşdə şəhid olan gizir Faiq Vəlizadənin anası dünyasını dəyişib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Göyçək Hacıağayeva xəstəlik səbəbindən vəfat edib.

Qeyd edək ki, Faiq Vəlizadə ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib.

