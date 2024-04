Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın övladlığa götürdüyü qızı Əminənin ad günüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, “Instagram” hesabında foto paylaşaraq, “Əminəni ad günü münasibətilə təbrik edirəm! Allahdan dünyanın bütün uşaqlarına cansağlığı diləyirəm! Hamıya təşəkkür edirəm” - sözlərini yazıb.

