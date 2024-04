Qarşıdakı iki ay ərzində maaş və pensiyalarda artım olacağı gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov "TV Müsavat" efirində aparıcı Sevinc Telmanqızının təqdimatında yayımlanan "Canlı debat" verilişində deyib.

Millət vəkili düşünür ki, bu mümkün ola bilər.Onun sözlərinə görə, hazırda neftin qiymətinin yüksək olmağı hökümətə imkan verir ki, dövlət büdcəsindən maaş və sosial müavinətlərin artırılması ilə bağlı büdcənin ayrılması barədə düşünsünlər.

