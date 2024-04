Lənkəran rayonunda son günlərdə ikinci müəllim vəfat edib.

Metbuat.az Bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, belə ki, Boladi kənd 2 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi dünyasını dəyişib.

Məktəbin tarix müəllimi Günel Cavadova ağır xəstəlikdən vəfat edib. Bir neçə gün əvvəl isə Səfərov adına Kərgəlan kənd tam orta məktəbinin coğrafiya müəllimi Hüriyyə Əzimova da xəstəlikdən dünyasını tərk etmişdi.

