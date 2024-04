İran İsrailə qarşı havadan hücuma başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev bəyanat yayıb.

Bildirilib ki, Prezident Bayden mütəmadi olaraq Milli Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri tərəfindən vəziyyətlə bağlı məlumatlandırılır.

Onun komandası (Baydenin) İsrail rəsmiləri, eləcə də digər tərəfdaş və müttəfiqləri ilə daimi əlaqə saxlayır.

Bu hücumun bir neçə saat ərzində baş verməsi ehtimalı var.

