ABŞ İrana qarşı iri miqyaslı hücuma hazırlaşır - KİV

ABŞ Prezidenti Cozef Bayden Administrasiyası İrana qarşı böyük hücuma hazırlaşır.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə NBC televiziyası amerikalı rəsmilərə istinadən xəbər yayıb.

Qeyd edilir ki, bu, İranın İsrailin dövlət obyektlərini hədəf almasına cavabdır.

Vaşinqton hesab edir ki, İran İsrail hökumətinin hədəflərinə 100-dən çox pilotsuz təyyarə və onlarla qanadlı raket atıb. Rəsmi qeyd edib ki, ABŞ və İsrail yəhudi dövlətini qorumaq üçün hərəkətləri yaxından əlaqələndirirlər.

