​Azərbaycan Dizayn Sammiti 2024: Qlobal Yaradıcılıq və İnnovasiya

Azərbaycan 2019-cu ildən etibarən keçirilən və dizayn mükəmməlliyini inkişaf etdirən mötəbər tədbir olan “Azərbaycan Dizayn Sammiti 2024” baş tutacaq. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə keçiriləcək sammit qlobal miqyasda innovasiyaları və mədəni mübadilələri təşviq etmək öhdəliyi daşıyır.



Beynəlxalq səviyyədə tanınan sammit 50 ölkədən sahə üzrə mütəxəssislərin diqqətini cəlb edib. Artan nüfuzunun sübutu olaraq, tədbir dörd tanınmış əcnəbi spikerlə Azərbaycanı salamlayaraq, iştirakçılara əvəzolunmaz fikirlər və ilham verməyi planlaşdırır.

“Azərbaycan Dizayn Sammiti 2024” dünyanın hər yerindən 2000-dən çox iştirakçını cəlb edəcək böyük bir dizayn festivalıdır. Sammitin əsas məqsədi 14 fərqli kateqoriya üzrə 230-dan çox layihəni özündə əks etdirən rəqabətli sərginin baş tutmasıdır. Bu kateqoriyalar rəsmi internet saytında və sosial media platformalarımızda ətraflı şəkildə təqdim olunacaq. Təqdimat üçün son tarix mayın 10-a təyin edilib.

Dünyanın fərqli ölkələrindən 50 münsifdən ibarət görkəmli münsiflər heyəti ədalətli və hərtərəfli qərar prosesini təmin edərək təqdimatları qiymətləndirəcək. Hörmətli peşəkarların bu toplantısı dizayn dialoqu üçün qlobal platforma kimi sammitin əhəmiyyətini daha da vurğulayır.

Müsabiqənin qalibləri tədbir zamanı öz işlərini sərgiləyə biləcək. “Azərbaycan Dizayn Sammiti 2024” dizayn dünyasının ən parlaq zehinləri arasında əməkdaşlığı, öyrənməni və mədəni mübadilələri təşviq edən əlamətdar hadisə olacaq və dizaynın gələcəyini qlobal miqyasda formalaşdıracaq.

Web: www.azerbaijandesignsummit.az

Sosial Şəbəkələr:

https://www.facebook.com/azerbaijandesignsummit https://www.instagram.com/azerbaijandesignsummit/

