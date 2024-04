Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, beşmərtəbəli yataqxana binasının 1-ci mərtəbəsindən 4 cü mərtəbəsinə kimi şaxtadan keçən elektrik kabelləri 6 p.m yanıb. Mənzillər yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

