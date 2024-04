​Kapital Bank-dan mükafatlarla dolu “50 gün 50 hədiyyə” lotereyası

4 müştərinin maksimum 10 000 AZN olmaqla bütün kredit məbləği Kapital Bank tərəfindən ödəniləcək.



Kapital Bank nağd pul krediti alan müştərilər üçün xüsusi bir təkliflə gəlir: “50 gün 50 hədiyyə” adlı stimullaşdırıcı lotereya! Şərtlərə görə 15 aprel-3 iyun 2024-cü il tarixlərində “Gündəlik təlabat krediti” üçün müraciət edən müştərilər avtomatik olaraq lotereyada iştirak edib, qalib ola bilərlər.

3 tirajdan ibarət lotereyada 1-ci və 2-ci tirajın hərəsində 23 nəfər olmaqla 46 qalibin maksimum 500 AZN aylıq kredit ödənişi, son tirajda isə 4 müştərinin maksimum 10 000 AZN olmaqla bütün kredit məbləği Kapital Bank tərəfindən ödəniləcək.

“Gündəlik təlabat krediti”ni onlayn kanallardan (kapitalbank.az, birbank.az və Birbank mobil tətbiqi) müraciət edərək əldə edən müştərilər lotereyada 5 iştirak şansı, filiala müraciət edərək kredit əldə edən müştərilər isə 1 iştirak şansı qazanırlar.

Qeyd etmək lazımdır ki, rəsmi gəliri olan hər kəs Kapital Bank-dan 50 000 AZN-dək “Gündəlik təlabat krediti”ni illik 10.9% dən başlayaraq 59 ayadək müddətə əldə edə bilərlər.

